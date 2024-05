Jena. Eine vorbereitende Maßnahme für die Eichplatz-Bebauung startet, andernorts ist ebenfalls mit Verkehrseinschränkungen zur rechnen.

Mehrere neue Baustellen beginnen in der kommenden Woche. Diese Orte teilt die Stadtverwaltung mit:

Georg-Büchner-Straße: Vollsperrung mit dem gesamten Gehweg zwischen Hausnummer 1 bis 16. Gearbeitet werde abschnittsweise ab Montag, 27. Mai. Grund seien Tiefbauarbeiten. Fußgänger würden sicher auf der Fahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt. Die Zufahrt zu den Parkplätzen wird gewährleistet.

Kirchplatz: Verkehrseinschränkungen an der Stadtkirche zwischen Montag, 27. Mai, bis zum 20. Dezember. Dort stehen umfangreiche Bauarbeiten an, die im Zuge der Eichplatz-Bebauung vorgelagert sind. Die Baustelle ist für Fußgänger sicher passierbar, der Zugang zur Stadtkirche wird während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Jedoch werde die Saalstraße für den Duchgangs-/ Lieferverkehr voll gesperrt.

Spitzweidenweg: Vollsperrung in Höhe Clara-Zetkin-Straße zwischen 27. Mai und 7. Juni. Dort wird die Ladeinfrastruktur erneuert. Der Bus wird in dieser Zeit über die Camburger Straße geführt. Ersatzhaltestellen werden eingerichtet.

Beendete Baustellen

Die zuletzt für Stau mit verantwortliche Baustelle am Teichgraben ist beendet. Auch die Tiefbauarbeiten in Closewitz wurden abgeschlossen.

Ankündigungen

Am Steinbach: Einbahnstraßenverkehr in Richtung Wiesenstraße vom 3. bis 14. Juni. Dies ist eine Vorbereitung für die Großbaumaßnahme, um den Kreisverkehr der Wiesenstraße auszubauen. In dieser Zeit soll die Verkehrsinsel für den in die Naumburger Straße abbiegenden Verkehr so hergestellt werden, dass auch große Fahrzeuge ohne Behinderungen auf die B 88 auffahren können.

