Auch Jena wird Opfer der Corona-Pandemie gedenken

Mai 2020: Eine Frau zündet in Zella-Mehlis Kerzen in Form eines Kreuzes für jedes deutsche Todesopfer der Corona-Pandemie an. Zum damaligen Zeitpunkt waren es etwa 8000 Menschen, die bereits im Zusammenhang mit Covild-19 gestorben waren.

Jena. Gottesdienste und Trauerbeflaggung: Auch die Stadt Jena beteiligt sich am 18. April am bundesweiten Gedenken an die Corona-Toten.

Der Opfer der Corona-Pandemie wird am kommenden Sonntag, 18. April, bundesweit gedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte dazu aufgerufen. Die Stadt Jena hat 65 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu beklagen, deutschlandweit sind es mehr als 79.000.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche hat für diesen Tag Trauerbeflaggung an den städtischen Gebäuden angeordnet. Die christlichen Kirchen in Jena werden in ihren Gottesdiensten und ganztägig in offenen Kirchen und Gemeindehäusern dem Andenken an die Opfer in der Pandemie Raum geben. In der Stadtkirche wird ab 10 Uhr ein Gedenkgottesdienst gehalten, an dem sich der OB mit einem Gedenkwort beteiligen wird. Es predigt Superintendent Sebastian Neuß.

Aufgrund der anhaltenden Pandemielage ist die Teilnehmerzahl stark begrenzt. Interessierte werden gebeten, sich auf www.stadtkirche-jena.de anzumelden, da ohne Anmeldung eine Teilnahme nicht möglich ist.

Alternativ wird der Gottesdienst ab 10 Uhr unter www.kirchenkreis-jena.de gestreamt. Ab 12 Uhr erfolgt eine Übertragung auf Radio OKJ 103,4 MHz und ab 15 Uhr wird der Gedenkgottesdienst auf Jena-TV zu sehen sein.

Trauernde und in der Pandemie Leidende sind eingeladen, in der laufenden Woche ihre Anliegen in der Seitenkapelle der Stadtkirche in einem Gebetsbuch aufzuschreiben. Ihre Gebete und Gedanken werden im Gottesdienst am Sonntag in der Stadtkirche mit aufgenommen.