Warum Jena das Zukunftszentrum nicht dringend braucht

Jena. In Jena hatten sie sich Hoffnungen auf das Zukunftszentrum gemacht: Die Stadt wird sich auch ohne die Einrichtung bestens entwickeln.

• Der Zuschlag für das Zukunftszentrum geht an Halle.

• Beworben hatte sich aus Ostthüringen Jena.

Tino Zippel, stellvertretender OTZ-Chefredakteur, kommentiert die Entscheidung zum Zukunftszentrum: Die Fachjury hat votiert. Das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation wird in Sachsen-Anhalt angesiedelt. Mit 200 Millionen Euro wird es in Halle aufgebaut, während Thüringen leer ausgeht. In Jena hatten sie sich große Hoffnungen gemacht, die Prestigeeinrichtung des Bundes in die Stadt zu holen.

Die Bewerbung stand unter der Maxime, gelungene Transformation zu zeigen. Die Stadt war zu DDR-Zeiten vollständig durchs Zeiss-Kombinat geprägt, das über 20.000 Arbeitsplätze bot. Nach der Wende gelang es, aus dem Monolith eine vielfältige Wirtschafts- und Wissenschaftslandschaft aufzubauen. Viele mittelständische Betriebe tragen den Aufschwung, und selbst Zeiss investiert wieder kräftig in den Gründungsstandort.

Jena schon reichlich mit Fördermitteln bedacht

Jena hat in den vergangenen Jahrzehnten stark von Fördermitteln profitiert. Ein Blick an den Beutenberg-Campus lohnt: Hier sind so viele hochklassige Institute auf engem Raum angesiedelt – andere Städte wären froh über wenigstens eine solche Forschungsstätte. Jena hat sich nicht nur zum Leuchtturm Thüringens gemausert. Ein Zukunftszentrum hätte diese Entwicklung freilich abgerundet, aber die Stadt wird sich auch ohne die Einrichtung bestens entwickeln.

Freilich gibt es auch Schwächen: Wer Touristen anlocken will, braucht eine gute Verkehrsanbindung. Halle ist per Flugzeug erreichbar, regelmäßig halten ICE in der Stadt. Dagegen wurde Jena vom Fernzug-Taktverkehr abgekoppelt. Ein paar Trostpflaster-Intercity bleiben. Was wäre das für ein Zukunftszentrum geworden, das nur mit dem Bummelzug erreichbar ist?

