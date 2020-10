Auf der Jenaer Musikbaustelle rummst es

Die Bässe sind fett und die Anlage macht ordentlich „boom“! In der ersten Herbstferien-Woche konnten junge Nachwuchsrocker die neue Musikanlage des Jenaer Vereins „Anders Gleich“ austesten, die „Boom Box“. Endlich. Denn eigentlich wollte man die Anschaffung, die durch den zweiten Platz beim Kinder-Inklusionspreis möglich wurde, schon früher zum Einsatz bringen.

„Musik ist eine tolle Sache. Sie spricht alle an, jeder hört es und hat Lust, sich auszudrücken“, sagt Stefan Täuber von „Anders Gleich“. So führt der Verein über das Projekt „Musikbaustelle“ Jugendliche mit und ohne Einschränkungen zusammen. Wobei die Inklusion dabei kein offensives Thema sei, sondern einfach so nebenbei passiere, erklärt er. Denn im Grunde gehe es um die Musik als Kanal, um sich auszudrücken, um seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und um die Möglichkeit, in der Gruppe zu wachsen. Da muss es auch mal laut sein und krachen.

Ferienaktion von Ostern auf Herbst verschoben

Was für das Ferienprojekt immer fehlte, war eine eigene Musikanlage. „Die letzten Jahre waren wir immer auf Kooperationspartner angewiesen und mussten die Geräte anmieten oder uns zusammen leihen“, sagt Täuber. Eltern griffen dem Vereinsteam unter die Arme und warben beim Kinder-Inklusionspreis für das Projekt. Mit Erfolg. So konnte der zweite Preis mit 2500 Euro im vergangenen Jahr im Empfang genommen werden, berichtet Rüdiger Wiese vom Verein Lernen-Verstehen-Fördern, der 2019 den Preis ausgelobt hatte und mit Hilfe von Sponsoren aus der Wirtschaft vergeben konnte. Das Jenaer Freizeitprojekt habe die Jury hochinteressant gefunden, auch weil es altersgemischt ist und unterschiedliche Fähigkeiten durch Musik eingebunden werden.

Eigentlich sollte bereits in den Osterferien den Preisauslobern gezeigt werden, dass das Geld gut angelegt ist. Doch wegen der Corona-Beschränkungen fiel die Ferienaktion ins Wasser. Ein neuer Anlauf glückte jetzt mit strengen Schutzmaßnahmen. So sagt Stefan Täuber vom Verein „Anders Gleich“, dass die Kinder in drei kleine Gruppen aufgeteilt wurden, in denen sie entweder rappten oder sich als Band formierten. Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz: essenzielle Vorgaben zur Vorsicht, selbst wenn ein Junge mit Downsyndrom ob der geglückten Bandprobe zur Umarmung ansetzt. „Wir müssen doch Abstand halten“, erinnert Stefan Täuber ihn behutsam.

Konzert im Jenaer Bürgerradio übertragen

Übertragen wurde das Abschlusskonzert vor einem Publikum auf heimischen Sitzplätzen via Bürgerradio OKJ, auch ein Zugeständnis für den Infektionsschutz. Aber dank der neuen Anlage konnte es ordentlich aus den Radios der Stadt wummern. Und wer den Sound selbst bei einer Veranstaltung austesten will, der kann die Musikanlage nun auch über den Verein „Anders Gleich“ ausleihen. Menschen mit Einschränkungen bauen die Anlage mithilfe eine Tontechnikers auf und erhalten dadurch ein Einkommen, sagt Täuber. Ein kleiner Nebenjob gehöre schließlich auch zur gesellschaftlichen Teilhabe.