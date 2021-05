Autofahrer mit 2,5 Promille auf der A4 bei Jena unterwegs

Jena. Zuerst parkte ein betrunkener Autofahrer an der Anschlussstelle, dann fuhr er mehrere Kilometer weiter, auch wenn er das auch aus einem anderen Grund nicht gedurft hätte.

Am Montagabend verständigte ein besorgter Bürger die Autobahnpolizei. Ihm war an der Anschlussstelle Jena-Zentrum in Fahrtrichtung Frankfurt ein parkender Pkw aufgefallen, bei dessen Fahrer gesundheitliche Probleme vermutet worden.

Wie die Polizei mitteilt, startete der Fahrer seinen Wagen und setzte seinen Weg in Richtung Frankfurt fort. Die Polizei stoppte ihn im Bereich der Anschlussstelle Magdala und lotste ihn in seinem Mazda zu einem nahegelegenen Parkplatz.

Es stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem wurde ein Atemalkoholwert von 2,49 Promille ermittelt. Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden ihm abgenommen. Der stark alkoholisierte Mann musste anschließend im Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

