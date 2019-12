Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bagels am Leutragraben mit Zeitung und Tablet

Rund sind sie, bestehen aus Hefeteig und haben in der Mitte ein Loch. Aufgeschnitten mit herzhaftem Belag oder Süßem gefüllt, werden sie wieder zusammengesteckt, knusprig erhitzt und wandern über die Theke des Jenaer Cafés „Bagels & Beans“. Die Rede ist von Bagels, jenen Gebäckstücken, die erstmals Anfang des 17. Jahrhunderts im polnischen Krakau Erwähnung fanden und dann von Einwanderern in den USA populär gemacht wurden, bis sie es schließlich in jüngerer Zeit auch wieder in Europa zu wachsender Beliebtheit schafften.

Im Café „Bagels & Beans“ sind sie tatsächlich gefragt, wie man unschwer am Andrang vor dem Dresen erkennen kann. Inhaber Sebastian Richter hat das Lokal im Erdgeschoss des B-59-Hochhauses vor knapp zwei Jahren übernommen. Er legt Wert auf viel Frische der Beläge. Und die sind recht vielseitig, reichen von Beef über Rindswurst, Lachs und Salaten bis zu Frischkäse und vielem mehr. Aber auch süße Füllungen werden gern genommen, zum Beispiel mit Mohn. Alles werde handgemacht in der Küche des Cafés und dann im letzten Entstehungsabschnitt direkt unter den Augen der Kunden neben dem Tresen, versichert der Chef.

Damit auch alles stilgerecht und in der richtige Qualität an die Gäste kommt, haben sich die Mitarbeiter auch weiter gebildet, so dass sie auch auskunftsfähig sind zu Inhalt und Qualität des Angebotenen. Bald soll es auch eine neue Speisekarte geben, die auch online gehen soll. Apropos Internet. Im Café kann der Gast auch in aller Ruhe Zeitung lesen. Denn hier hängt unsere Zeitung täglich aus. Und wer die Nachrichten lieber online lesen möchte, findet auch ein Tablet vor.