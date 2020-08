Bahnübergang in Dorndorf-Steudnitz ist wieder auf

Polier Patrick Ahnert (links) und Jens Lettau räumen die Sperrbake am Bahnübergang in Dorndorf-Steudnitz beiseite. Die B88 ist damit zwei Wochen früher als geplant wieder frei befahrbar.

Dorndorf-Steudnitz. Schnelles Ende einer hinderlichen Sperrung: Zwei Wochen früher als geplant wird die B 88 am Bahnübergang in Dorndorf-Steudnitz wieder geöffnet.

Pendler, die täglich von und nach Jena fahren müssen, können aufatmen. Die kilometerlangen Umleitungen über die B 7 und schmale Landstraßen, um von der Großstadt in den Norden – oder umgekehrt – zu kommen, sind Geschichte. Seit Mittwochnachmittag ist die Sperrung der B 88 am Bahnübergang in Dorndorf-Steudnitz aufgehoben. Der Verkehr rollt in beide Richtungen wieder frei.