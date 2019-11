Der Bahnübergang bei Saalebrücke in Kahla ist ab Freitag gesperrt.

Bahnübergang in Kahla ab Freitag gesperrt

Der Bahnübergang in Kahla bleibt von Freitag, 22. November, 8 Uhr, bis Sonntag, 24. November, 18 Uhr, gesperrt. Grund dafür sind Gleisbauarbeiten, die von der Deutsche Bahn AG beauftragt wurden, teilt das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises mit. Autofahrer können daher den Bereich am Walkteich/Brückenstraße nicht passieren und werden über eine Umleitung geführt, die nach Orlamünde, Freienorla und zum Abzweig Chausseehaus führt. Fußgänger und Radfahrer können den Bahntunnel von der Gerberstraße zum Parkplatz am Gries beidseitig nutzen.