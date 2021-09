Der Bahnübergang in Porstendorf ist an zwei Nächten nicht passierbar.

Bahnübergang in Porstendorf an zwei Nächten gesperrt

Porstendorf. Die Deutsche Bahn muss Instandhaltungsarbeiten an den Gleisen ausführen, daher ist ab Dienstag, 21. September, mit Einschränkungen zu rechnen.

Der Bahnübergang in Porstendorf muss in den Nächten von Dienstag, 21. September, auf Mittwoch sowie auf Donnerstag, 23. September jeweils von 19 bis 6 Uhr gesperrt werden. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sind Instandhaltungsarbeiten an den Gleisen (Eisenbahnstrecke Naumburg – Jena – Saalfeld) am Übergang der Gemeindestraße „An der Leite“ notwendig.

Die Umleitung für den Verkehr führe über B 88 – Brückenstraße – Mühlstatt – Auf d. Gebind – K5 – Golmsdorf. Bei den nächtlichen Arbeiten könne es trotz des Einsatzes moderner Geräte und Technologien zu Baulärm kommen. Die Deutsche Bahn bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Entschuldigung.

