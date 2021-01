Susi Müller, Geschäftsführerin des "Lélek" (vorn) mit einer Kollegin an der mobilen Verkaufsstelle am Sonnenhof. Hier wird der Lélek noch bis Ende März verkaufen können.

Jena Drei Fragen an Susi Müller, Geschäftsführerin des Restaurants Lélek am Sonnenhof, das Ende März schließt.

Drei Fragen an Bald kein Lángos mehr am Jenaer Sonnenhof

Das „Lélek“ im Sonnenhof war vor dem Lockdown ein gern besuchtes Lokal. Mit dem speziellen Angebot von Lángos und Stockbrot ist es in Jena einzigartig. Doch nun steht die Schließung bevor. Warum – und geht es woanders weiter?

1. Wie lange gibt es das Lélek am Sonnenhof und wann haben Sie sich entschlossen, das Lelek zu schließen?

Wir haben das Lélek am 6. Dezember 2013 - also vor sieben Jahren - eröffnet. Wir verkaufen aber bereits seit Mai 2009 mobil auf verschiedenen Veranstaltungen und Festen Lángos – seit 2011 auch Stockbrot.

2. Sind die Gründe für das Aus am Sonnenhof ausschließlich in der Corona-Pandemie zu suchen?

Die Corona-Pandemie ist sprichwörtlich das I-Tüpfelchen auf eine Reihe von Faktoren und Rahmenbedingungen in den vergangenen zwei Jahren. Vermehrte Schwierigkeiten, gutes Personal zu bekommen, Gäste, die sich ihren Döner oder Getränke mitbringen und sich dann beleidigend gegenüber unserem Team äußern, Kinder, die im Lokal rumschreien und randalieren, aber nicht mal von ihren Eltern ermahnt werden und dazu eine Dauerbaustelle seit Juni 2020. Insgesamt übrigens die dritte Baustelle seit Eröffnung 2013 – in Summe über zweieinhalb Jahre Baustelle in der Ludwig-Weimar-Gasse. Das ist für ein kleines Unternehmen nicht machbar.

3. Sie wollen zukünftig ein mobiles Angebot bereitstellen? Wo wird man Sie in Jena dann antreffen?

Bis zum 31. März 2021 dürfen wir an der Haltestelle am Sonnenhof verkaufen – obgleich das unter Pandemiebedingungen eher ein tägliches Abwägen ist. Für April 2021 sind wir noch auf der Suche nach einem geeigneten Standplatz im Innenstadtbereich, um unseren vielen Stammkunden einen täglichen Anlaufpunkt bieten zu können. Und ansonsten werden wir hoffentlich irgendwann wieder auf einer der zahlreichen Veranstaltungen in und um Jena unsere Köstlichkeiten anbieten können.