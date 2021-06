Jenaer Band probt wieder live für Konzerte

Jena. Export-Hit aus Jena: Brass Band BlechKLANG spielt live auf der Buga Erfurt

Im Hof der Jenaer Saaletalschule fand am Dienstag, 8. Juni, die Brass Band BlechKLANG perfekte Bedingungen für eine Probe unter freiem Himmel. Alexander Richter, Dirigent und Leiter des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena, sagt: „Es ist eine große Erleichterung, dass wir wieder in dieser Form proben können.“ Am 30. Juni steht das erste Sommerkonzert in Apolda an, weitere folgen, zum Beispiel Konzerte im Rahmen der Buga Erfurt.“

Konzerttermine, Angebote Orchesterschule: www.brassband-blechklang.de