Die Dachsanierung an der Camburger Burg ist beendet. In den vergangenen zwei Jahren wurden an der Burg umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. So wurde 2018 mit einem aufwendigen Injektionsverfahren die Gründung des Ostflügels verstärkt. Ende 2019 wurde die Neueindeckung des Daches auf dem gesamten Gebäudekomplex, inklusive einem Anbau, in dem das Standesamt untergebracht ist.