Bauarbeiten: Jenaer Straßenbahn auf Abwegen

Eine Straßenbahn am Paradiesbahnhof in Jena.

Jena. Die Änderungen sind von Montag an gültig.

Wegen des Neubaus der Brücke „Vor dem Neutor“ beim Alexander-Puschkin-Platz rollt der Jenaer Nahverkehr vom 26. Juli bis 22. Oktober etwas anders:

Linie 2: Jena-Ost – Abbe-Platz und Löbdergraben – Jena-Ost

Linie 3: Lobeda-Ost – Winzerla – Ringwiese

Linie 5: Lobeda-Ost – Löbdergraben/Ernst-Abbe-Platz

SEV 2: Schienenersatzverkehr Winzerla – Ringwiese – Zentrum.

Der Schienenersatzverkehr bedient außer der Haltestelle Paradiesbahnhof-West alle Haltestellen der Tram. In Winzerla ist Abfahrt ab Bussteig 8, am Damaschkeweg an den Bussteigen 3 und 4 und am Löbdergraben ab Steig 3. Stadteinwärts wird die zusätzliche Haltestelle Erbertstraße bedient. Der Umstieg zwischen SEV und Straßenbahn erfolgt im Zentrum an der Haltestelle Löbdergraben. In Winzerla besteht Anschluss zur Straßenbahn-Linie 3.

Montags bis freitags verkehrt tagsüber jede zweite Fahrt der Straßenbahn-Linie 5 ab Lobeda-Ost nicht zum Ernst-Abbe-Platz, sondern ab Löbdergraben weiter als Straßenbahn-Linie 2 nach Jena-Ost. Abends und am Wochenende fahren alle Wagen der Straßenbahn-Linie 5 weiter als Straßenbahn-Linie 2 nach Jena-Ost.