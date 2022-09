Blick in den BHG-Laden am Salvador-Allende-Platz im Februar 1986.

Baumarkt mit Bückware: Wie Menschen in Jena an Baustoffe kamen

Jena. Handel zu DDR-Zeiten: Welche Rolle die Bäuerliche Handelsgenossenschaft in Jena gespielt hat.

Wer heutzutage Baumaterial braucht, fährt in einen der Jenaer Baumärkte, die auf großer Fläche alles rund ums Heimwerken bereithalten. Zu DDR-Zeiten waren die deutlich kleineren BHG-Geschäfte in Jena die erste Anlaufstelle. BHG stand für Bäuerliche Handelsgenossenschaft, die weit mehr leistete, als nur Werkzeuge, Baumaterial oder Pflanzensamen anzubieten.

Die BHG versorgte landwirtschaftliche Betriebe mit Futtermitteln, kaufte Obst und Gemüse auf oder lieferte Brennmaterial. Auch Bankdienstleistungen gehörten zum Leistungsspektrum. In die zentrale Planwirtschaft waren die Genossenschaften über die Bezirksvorstände und den Zentralvorstand der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) eingebunden.

Niederlassungen im gesamten Stadtgebiet

In Jena existierten mehrere Niederlassungen der BHG, unter anderem in Jena-Ost, am damaligen Ernst-Thälmann-Ring (heute Löbdergraben) oder am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost. Bückware gab es – manchmal – auch. Schwierig zu bekommen waren beispielsweise Holzbretter für Verkleidungen. Die Quadratmeterzahl war pro Person limitiert, so dass sich teils ganze Familien über Stunden anstellen mussten, um die notwendige Menge zu erhalten. Beziehungen waren bereits im Vorfeld notwendig, um herauszufinden, wann die begehrten Waren eintreffen.

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Der Laden der BHG in Lobeda im Oktober 1987. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Der Laden der BHG in Lobeda im Oktober 1987. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten BHG Jena-Ost: Das Kollektiv im September 1985. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Im Oktober 1986 eröffnete ein neues Geschäft der BHG am Ernst-Thälmann-Ring (heute Löbdergraben) in Jena. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Die Aufnahmen aus dem BHG am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost stammen aus dem Februar 1986. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Im Oktober 1986 eröffnete ein neues Geschäft der BHG am Ernst-Thälmann-Ring (heute Löbdergraben) in Jena. Foto: Archiv unserer Zeitung

Baustoffe, Werkzeug und Pflanzensamen: Was BHG-Läden zu DDR-Zeiten in Jena zu bieten hatten Handel in der DDR: Im Oktober 1986 eröffnete ein neues Geschäft der BHG am Ernst-Thälmann-Ring (heute Löbdergraben) in Jena. Foto: Archiv unserer Zeitung



Bisher in unserer Serie „Handel zu DDR-Zeiten“ erschienen sind folgende Teile:

- Wie HO und Konsumgenossenschaft die Bürger in Jena mit Lebensmitteln versorgt haben

- Historische Einblicke: Fotos aus Lebensmittelgeschäften im Jenaer Stadtzentrum

- Großes Volksfest zu DDR-Zeiten: Als Tausende den Brauermarkt in Jena stürmten

- Eröffnungszeremonie zu DDR-Zeiten: Wie im Jenaer Stadtzentrum eine Konsum-Kaufhalle eröffnet hat

- Fotos von der Kaufhallen-Eröffnung: Konsum in der Grietgasse – die ersten Kunden im Geschäft