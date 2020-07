Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumstamm aus Fenster geworfen - Polizisten spüren mehrfach gesuchten Mann auf - Parfümdieb

Baumstamm aus Fenster geworfen

Kurz nach 19 Uhr wurde die Jenaer Polizei in die Merseburger Straße gerufen. Dort hatte ein 39-Jähriger einen 50 cm langen und 10 kg schweren Baumstamm aus dem Fenster geworfen, ohne sich zu vergewissern, ob sich unterm Fenster Personen befinden. An das Haus grenzen ein Fußweg und ein Spielplatz. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten eine leicht verwelkte Cannabispflanze. Da der Mann psychisch auffällig wirkte, wurde ein Notarzt hinzugezogen. Anzeigen laufen nun gegen ihn wegen versuchter Körperverletzung und wegen des Drogenbesitzes.

Polizisten spüren mehrfach gesuchten Mann auf

Polizisten aus Jena und Erfurt haben am Mittwoch in Leipzig einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten 32-Jährigen festgenommen. Er hatte sich nicht zum Haftantritt einer 11-monatigen Freiheitsstrafe gemeldet und seinen Aufenthaltsort über längere Zeit immer wieder gewechselt, um der Freiheitsstrafe zu entgehen. Die war wegen mehrfachem Betrugs gegen ihn erlassen worden. Der zweite Haftbefehl erfolgte nach angeordneter Untersuchungshaft wegen eines Sexualdelikts. Der Festnahme vorausgegangen waren längere Ermittlungen. die hatten ergeben, dass sich der Beschuldigte nach Leipzig abgesetzt hat, wo er sich bis zur gestrigen Festnahme verborgen hielt.

Parfüm für 1600 Euro gestohlen

Eine größere Fahndung gab es Mittwochmittag nach einem Parfümdieb. Der Mann hatte in einem Drogeriemarkt mehrere Flaschen Markenparfüm in einen Einkaufswagen gelegt und war damit aus dem Markt geflüchtet. Einem Polizeibeamten aus Erfurt, der nicht im Dienst war, fiel der Mann mit dem Einkaufswagen auf. Er informierte seine hiesigen Kollegen und beobachtete den Dieb weiter, der das Parfüm in seinem Rucksack verstaute. Jener stieg dann in eine Straßenbahn ein.

Eine Streifenwagenbesatzung nahm den 30-Jährigen fest, als er am Paradies die Bahn wieder verließ. In seinem Rucksack befand sich Parfüm für 1.600 Euro. Ein Drogentest verlief bei dem aus Naumburg stammenden Mann positiv. Gegen ihn läuft eine Anzeige wegen Diebstahls, außerdem wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Zur Dienststelle gebracht wurden auch vier weitere junge Leute aus Naumburg, mit denen er im Zug nach Jena gekommen war. Allerdings konnte ihnen eine Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden.

Radfahrer verletzt

Am Mittwochmorgen um 6.50 Uhr wurde ein 50 Jahre alter Radfahrer am Nonnenplan leicht verletzt. Er stürzte, weil er gegen die Autotür eines Volvos fuhr, die dessen Fahrer (53) plötzlich geöffnet hatte, ohne auf den Verkehr zu achten.

Teures Fahrrad gestohlen

Aus dem Keller eines Hauses im Jenaer Spitzweidenweg wurde ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Das Mountainbike der Marke Specialized, Farbe schwarz-rot, hat einen Wert von 2300 Euro.

Volltrunken enthemmt: Polizei Jena überwältigt Belästiger