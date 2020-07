Während die Kreuzung zur Camburger Straße wieder in alle Richtungen befahrbar ist, müssen Autofahrer an der Steinbach-Kreuzung (Foto) beachten, dass die Naumburger im Bereich Löbstedt weiterhin gesperrt ist.

Naumburger Straße in Jena teilweise wieder freigegeben

Im Herbst 2018 hatten dort die Arbeiten für den zweigleisigen Ausbau der Straßenbahn begonnen. Auch Straße, Wege und eine Brücke entstanden neu. Während die Kreuzung am Beginn der Camburger Straße wieder in alle Richtungen befahrbar ist, müssen Autofahrer an der Steinbach-Kreuzung beachten, dass die Naumburger Straße im Bereich Löbstedt weiterhin gesperrt ist und als Sackgasse endet. Dort wird noch an den Gleisen gearbeitet.

Ziel des Jenaer Nahverkehres ist, den Straßenbahnbetrieb mit Beginn des neuen Schuljahres wieder aufzunehmen.

