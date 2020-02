Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Begegnungszentrum Jena-Nord ist nicht barrierefrei

Der Besuch des Begegnungszentrums Closewitzer Straße beginnt für alle Senioren mit einer sportlichen Herausforderung. Zwölf Stufen mit einer Steigung von jeweils 15 Zentimeter führen hinauf zum Haupteingang. Ist man oben, warten auch schon die nächste Übung: Die beiden Eingangstüren sind als Feuerschutztüren vorgesehen und dadurch so schwergängig, dass es viel Griffkraft braucht. Kein Wunder, dass auch am Mittwoch wieder ein ehemaliger Hochleistungssportler und DDR-Meister über die 1500 Meter, 3000 und 5000 Meter mit den Senioren im Begegnungszentrum trainierte.

Das Nachsehen haben allerdings Menschen, die mit Rollatoren oder gar Rollstuhl ins Begegnungszentrum wollen, das im vergangenen Jahr seinen 150.000 Besucher begrüßte. Am Mittwochabend standen die zwölf Stufen auf der Tagesordnung des Stadtrates als Anfrage von Jena-Nord-Ortsteilbürgermeister Christoph Vietze. „Wann ist mit der Installation eines barrierefreien Zugangs durch den städtischen Immobilienbetrieb KIJ zu rechnen?, fragte dieser.

Stadt rechnet mit Kosten von 100.000 bis 150.000 Euro

Jenas Sozialdezernent Eberhard Hertzsch nannte keinen konkreten Termin. Er verwies auf die komplizierten baulichen Bedingungen: Angebote wurden nach 2016 bereits eingeholt, die Sache sei aber danach im Sande verlaufen. Bei KIJ im Wirtschaftsplan sei für das Jahr 2020 kein Geld vorgesehen. 100.000 bis 150.000 Euro müssten in einem der Folgepläne eingestellt werden.

„Es gab in den letzten Jahren schon viele Gespräche und Besichtigungen“, berichtet Heike Eisenhauer vom Begegnungszentrum-Verein der Redaktion. Demnächst soll ein Vor-Ort-Termin mit dem Behindertenbeirat des Stadtrates stattfinden. Mitglied Elisabeth Wackernagel deutete bereits an, dass sich die Stadt in der nächsten Zeit mit deutlich mehr Senioren-Wünschen befassen müsse, weil dies der demographischen Entwicklung entspricht. „Jetzt sind die Alten dran“, sagte sie der Redaktion zuletzt.

Christoph Vietze macht auf die herausragende Bedeutung der Closewitzer Straße 2 aufmerksam. Das Zentrum spiele eine wichtige Rolle im Sozialgefüge des Nordens, weil es den Austausch zwischen den Generationen ermögliche. Im Erdgeschoss gibt es den Waldkindergarten, wobei die Knirpse sogar barrierefrei ins Gebäude und den Garten kommen. Und sie haben Feuerschutztüren bekommen, die sich erst bei Gefahr schließen und so im normalen Betrieb offen bleiben können.

Weil das des Begegnunsgzentrum am Hang steht, geht man zuerst nach unten bevor man die Stufen erklimmt (Bildmitte). Foto: Thomas Beier

Aufzug, Rampe oder Geländemodellierung könnten die Lösung sein

Liegt es nur am Geld? Möglicherweise scheitert die schnelle Lösung des Treppenproblems an der Vielzahl der Möglichkeiten. So könnte der Höhenunterschied von zwei Metern wohl leicht mit einem an die Rückseite des Foyers angedockten Aufzug überwunden werden. Möglich scheint aber auch eine Rampe hinunter auf das Niveau des Hofes oder das teilweise Auffüllen der Senke zwischen Gebäude und Straße zwecks Wegebau.

Die allerkühnste Vision wäre ein Aufzugsturm, der zugleich das 2. Obergeschoss erschließt und zudem die Chance böte, über eine Brücke hinüber zur Closewitzer Straße zu gelangen. Dort könnte dann ein Verknüpfungspunkt mit der Buslinie 15 entstehen.