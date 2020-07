Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei Rot mit Kopfhörern über die Gleise: Straßenbahn erfasst Mann

Am Freitagmittag gegen 12.27 Uhr kam es in Jena zu einem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Fußgänger. Die Bahn befuhr zu diesem Zeitpunkt die Erlanger Allee aus Richtung Endhaltestelle Lobeda-Ost stadteinwärts. Während sie an der Haltestelle "Am Klinikum" einfuhr, überquerte ein Fußgänger die Straßenbahngleise bei Rot und mit Kopfhörern in den Ohren, so die Polizei.

Der Fußgänger bemerkte die einfahrende Straßenbahn nicht und wurde von dieser erfasst. Glück im Unglück: Die Straßenbahn war bereits langsam unterwegs, der Mann wurde nur leicht verletzt.

Die Polizei weist aus diesem Anlass darauf hin, dass auch Fußgänger konzentriert am Straßenverkehr teilnehmen sollen und Musik über Kopfhörer die Wahrnehmung beeinträchtigt.

