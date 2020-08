Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Benefizaktion für das Hospiz Jena: Kalender „Jena 2021“ im Druck

Der Benefizkalender „Jena 2021 – Die Stadt von ihren schönsten Seiten“ ist beim Druckhaus Gera in Druck gegangen. Der Kalender unter dem OTZ-Jahresmotto „Heimat erleben“ erscheint Ende August in den Formaten A2 und A3. Vom Verkauf jedes Exemplars fließen zwei Euro an den stationären Hospiz in Jena-Lobeda.

Ab Ende August ist der Jahreskalender für 2021, der mit Unterstützung der Stadtwerke Jena herauskommt, im Pressehaus Jena am Holzmarkt 8 erhältlich. Enthalten sind Panoramabilder von Jena, aber auch markante Sehenswürdigkeiten wie der Bismarck-Brunnen, das Zeiss-Planetarium oder die Bockwindmühle in Krippendorf vor dem Sternenhimmel.

Vorbestellungen sind bereits jetzt im Lesershop unserer Zeitung möglich – und zwar in der A2-Variante und der A3-Variante.