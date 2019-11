Bereits 5000. Besucher begrüßt im Bauhaus-Museum Dornburg

Das Bauhaus-Werkstatt-Museum in Dornburg wurde vor noch nicht einmal einem halben Jahr eröffnet – am Montag konnte dort bereits der 5000. Besucher begrüßt werden.

Eigentlich waren es 15 Jubiläumsgäste, die Tom Eckelmann vom Keramik-Museum und Klaus Sammer als Ortsteilbürgermeister willkommen hießen. Denn eine Schülergruppe aus Halle hatte sich zum Besuch des jüngsten Bauhaus-Museums angekündigt. Deshalb bekamen die Kinder alle ein kleines Präsent und Lehrerin Tanja Dahl eine Sammlung Informationsbroschüren über das kleine, ganz besondere Museum und Keramiker, die hier ihr Handwerk erlernt und vervollkommnet haben. Zu diesen gehörte auch Marguerite Friedlaender (1896-1985). Und genau deren Spuren folgen derzeit die Hallenser Schüler in einer Projektwoche.

Die Keramikerin Marguerite Friedlaender ist den Mädchen und Jungen keine Unbekannte, schließlich lernen sie an einer Integrierten Gesamtschule, die seit wenigen Wochen ihren Namen trägt.

Auf den Spuren der Bauhaus-Künstlerin Marguerite Friedlaender

Josie, Elisabeth und die anderen wissen auch schon einiges über diese Künstlerin, die an der Kunstgewerbeschule Berlin Holzbildhauerei und Zeichnen studiert hatte und danach als Dekormalerin in einer Porzellanmanufaktur in Rudolstadt zu arbeiten begann.

In Thüringen wurde die junge Künstlerin vom Bauhaus-Virus infiziert und absolvierte in der Bauhaus-Keramik-Werkstatt in Dornburg ab 1919 eine Lehre als Keramikerin. Die Bauhaus-Auffassung, dass die Funktionalität die Form bestimmt, prägte ihr ganzes Schaffen – sowohl an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle als auch in ihrer neuen Heimat in Kaliforniern, wohin die Jüdin 1940 emigrierte.

Ihre Teller und Tassen sind aus weißem Porzellan, ganz ohne Blümchendekor oder Goldrand, und auch in der Form schlicht und einfach – eben typisch Bauhaus. Die Kaffee- und Speiseservices, die Marguerite Friedlaender in den 1920er und 30er Jahren entworfen hat, passen auch heute noch auf jeden Tisch. Einige ihrer Entwürfe werden heute wieder in der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin produziert.

Josie, Elisabeth und Lia Sophie (von links) haben sich im Bauhaus-Werkstatt-Museum in Dornburg genau umgesehen. Foto: Foto: Angelika Schimmel

Keramiker Ulrich Körting ließ sich von den Kindern beim Drehen einer Vase über die Schulter schauen. Die „lebendige Werkstatt“ gehört zum Bauhaus-Werkstatt-Museum. Foto: Foto: Angelika Schimmel

Die Kinder aus Halle haben sich im Kunstunterricht mit dem Bauhaus und speziell mit Marguerite Friedlaender beschäftigt. Am Montag nun gingen sie auf Spurensuche in jenem Ort, an dem die Namenspatronin ihrer Schule ihr Keramiker-Handwerk erlernte.

„Die Kinder sollen sich hier der Person Marguerite Friedländer nähern, sollen fühlen, was sie hier bei der Arbeit gefühlt hat“, erklärte Lehrerin Tanja Dahl den Grund der Exkursion nach Dornburg. Das vermittele sich im Werkstatt-Museum sehr authentisch, urteilte sie.

Dass die Schüler sich im Museum vieles über die Bauhaus-Keramiker multimedial erschließen konnten, kam bei ihnen sichtbar gut an. Dass sie am Ende auch einem echten Keramiker, Ulrich Körting, bei der Arbeit an der Töpferscheibe über die Schulter sehen konnten, war ein besonderer Clou. Den Wunsch, es sofort selbst einmal mit einem Stück Ton zu versuchen, mussten die Kinder jedoch aufschieben. „Das steht morgen auf unserem Programm“, tröstete die Lehrerin sie.

Für sie und Kunsthistorikerin Katja Schneider, ehemalige Leiterin der Stiftung Moritzburg Halle und Friedlaender-Expertin, steht fest, dass sie einen Museumsbesuch in Dornburg garantiert auch ihren Kollegen und Bekannten empfehlen werden.

Zwischen Halle und Dornburg, der Burg Giebichenstein und dem Bauhaus und ihren Künstlern gebe es mehrere Berührungspunkte. „Und mit dem Zug kommt man von Halle sehr bequem nach Dornburg“ ist ein Argument, das sich Touristik-Planer unbedingt merken sollten.