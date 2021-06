Die Ziegenhainer Hausbrauerei in der Edelhofgasse knüpft an die Brautradition in Ziegenhain an und holt das Bier zurück ins Dorf. Es entstehen handwerklich gebraute Biere, die traditionelle Rezepte und neue Ideen verbinden. Sebastian Sauer geht seinem Hobby mittlerweile semiprofessionell nach.