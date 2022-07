Bestenfalls kommt der Bogen raus in Lobeda-Altstadt

Jena. Neuer Radtunnel: Details zu den beiden jetzt möglichen Varianten stehen in den Unterlagen des Stadtrats

Die Stadtverwaltung hat neue Varianten zum Ausbau der Rad-Unterquerung unter der Stadtrodaer Straße in Höhe von Lobeda-Altstadt geprüft. Bisher ist der Tunnel 2,40 Meter breit. Nach Protesten an der geplanten Minimalvariante, die keine Verbreiterung des Nadelöhrs gebracht hätte, sondern nur eine Sanierung im Bestand, soll der Tunnel nun auf normgerechte sechs Meter verbreitert werden. So war es der erste Vorschlag des Ortsteilrates, den eine Gruppe von Stadträten aus CDU, FDP und Linkspartei unterstützte (wir berichteten).

Die Querung liegt am Hauptradweg nach Lobeda und wird besonders von Kliniksmitarbeitern stark frequentiert. Empfohlen wird nun von der Stadtverwaltung eine von zwei Neubauvarianten.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Variante 1 sieht vor, den Tunnel an der so genannten Goldbergrampe so zu bauen, wie der heutige Tunnel liegt, also in einem Winkel von 90 Grad zur Straße. Die Länge würde dann 45 Meter betragen, die Baukosten werden auf 2,25 Millionen Euro geschätzt, wobei der städtische Anteil bei 850.000 Euro läge. Als Nachteil wird die weiterhin ungünstige Fahrgeometrie an den Tunneleingängen gesehen. Radfahrer müssten hier wie bisher scharfe Kurven fahren.

Variante 2 sieht einen schrägen Tunnel vor, dessen Verlauf linienoptimiert wäre. Dafür wird der Tunnel fünf Meter länger und müsste weiter in den Straßen- und Bahndamm eindringen. Die Kosten steigen deshalb nach Angaben der Stadt auf 3,25 Millionen Euro, wobei durch erhoffte Fördergelder der Eigenanteil bei 1,15 Millionen Euro läge.

Anfangs wollte die Verwaltung aus Kostengründen und wegen der längeren Vorbereitungszeit mit Planfeststellungsverfahren den breiteren Tunnel nicht.

Es heißt jetzt: „Der Komplettneubau des Tunnels auf gesamter Länge ist die insgesamt überzeugendste Variante.“