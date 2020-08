Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrüger scheitern bei 85-Jährigem - Feuerwehreinsatz in Jena

Anrufer drängen Rentner zur Tabletfreigabe

Ein unbekannter Anrufer hat am Sonntag telefonisch versucht, einen 85-jährigen aus Jena zur Freigabe seines Rechners zu drängen. Nach polizeilichen Angaben hatten die unbekannten Täter den Rentner mehrfach angerufen, um unter dem Vorwand, sein Computer sei mit Viren infiziert, einen Zugriff auf sein Tablet zu bekommen.

Der 85-Jährige habe einfach aufgelegt und die Polizei über den Vorfall informiert.

Täter zünden Mülltonne an und fliehen

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte eine Papiertonne in einem Hinterhof der Saalbahnhofstraße in Jena in Brand gesteckt. Bis die Feuerwehr zum Löschen eintraf, war die Tonne bereits vollständig niedergebrant und die Täter geflohen, teilt die Polizei mit.

Bevor das Feuer auf umliegende Gebäude übergreifen konnte, hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Es wurde niemand verletzt.

Deshalb sucht die Polizei Jena nach Zeugen, die die Tat Sonntagnacht beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 03641 811504 gemeldet werden.

