Betrunkene entführen eine Katze in Hermsdorf

Saale-Holzland. Eine 41-Jährige vermisste ihre Katze. Über die sozialen Medien erfuhr sie, dass Betrunkene sie mitgenommen hätten.

Zu einer Familienzusammenführung kam es am Montagabend in Hermsdorf. Seit Samstag vermisste eine 41-Jährige ihre norwegische Waldkatze. Über die sozialen Medien und durch Plakate versuchte die Besitzerin, ihre Miez wiederzufinden. Am Montag meldete sich ein Zeuge und teilte mit, dass die Katze nicht weggelaufen sei, sondern sie von betrunkenen Männern entführt und nun in einer Wohnung festgehalten wird.

Als Polizei und die Besitzerin an besagter Wohnung eintrafen, mauzte die Katze hinter der Tür. Durch einen Richter wurde die Wohnungsöffnung angeordnet. Als die Kameraden der Feuerwehr anrückten, um die Tür zu öffnen, kam der 19-jährige vermeintliche Täter gerade nach Hause. Freiwillig übergab er das Tier an die rechtmäßige Eigentümerin, die ihre Katze überglücklich in die Arme schlossen.