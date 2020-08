Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beute im Wert von 60.000 Euro – Mit Trick Fahrrad ergaunert – Einbrecher in die Flucht geschlagen

Das meldet die Polizei in Jena:

Hoher Schaden nach Einbruch in Firma

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Dachdeckerfirma in Jena eingebrochen. Der Fall ist der Polizei am Montagmorgen gemeldet worden. Den Angaben zufolge verschafften sich der oder die Täter durch gewaltsames Öffnen des Seiteneinganges Zugang zur Lagerhalle.

Dort waren auf Paletten Werkzeuge gelagert, die von den Unbekannten gestohlen wurden. Auch Bleche und verzinkte Dachrinnen entwendeten die Täter. Ein massiver Tresor, der sich im Obergeschoss des Gebäudes befindet, war ebenfalls im Visier der Unbekannten. Es gelang ihnen aber nicht, ihn zu öffnen. Nach ersten Schätzungen ist ein Gesamtbeuteschaden von etwa 60.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mann schlägt Einbrecher in die Flucht

Einen Einbrecher in die Flucht geschlagen hat in der Nacht zum Dienstag ein 53-Jähriger aus Jena. Gegen 3.30 Uhr bekam dieser mit, wie eine unbekannte männliche Person versuchte, die Eingangstür zu einem Restaurant im Drackendorf-Center gewaltsam aufzuhebeln. Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wird, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtet zu Fuß über den Parkplatz. Die Suche der Polizei nach dem Mann blieb leider erfolglos.

Mit miesem Trick Fahrrad gestohlen

Zu einem außergewöhnlichen Sachverhalt mussten am Montagmorgen die Beamten der Polizei Jena ausrücken. Ein junger Mann teilte mit, dass er sein Rad zum Verkauf angeboten hatte. Daraufhin hätte sich ein potenzieller Käufer gemeldet. Die beiden Männer vereinbarten einen Termin für eine Probefahrt. Bevor der Täter auf das Fahrrad stieg und davon fuhr, gab er dem Verkäufer noch seine Brieftasche als Pfand.

Leider kam der vermeintliche Käufer mit dem Rad nicht mehr zurück, teilte die Polizei mit. Es stellte sich heraus, dass die Geldbörse zuvor ebenfalls gestohlen worden war.

