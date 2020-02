Beutnitzer Brücken sind bald fertig

Die Gleise plätschert in ihrem Bett leise durch Beutnitz. So schmal das Bachbett auch ist, es trennt die Häuser und Menschen rechts und links des Wassers. Wenn die Vorfahren der heutigen Bewohner nicht vor langer Zeit zwei kleine Brücken gebaut hätten, müssten sie gute zwei Kilometer laufen oder fahren, um etwa von der Schulgasse zur Pfarrgasse zu kommen oder von den Häusern am Kirchweg zur kleinen Kirche St. Trinitatis. Doch die beiden Brücken haben über viele Jahre und bei manchem Hochwasser arg gelitten, weshalb eine Erneuerung schon lange auf dem Wunschzettel der Beutnitzer stand.

Fördermittel ermöglichen Brückenbau in Beutnitz

Mit dem Einzug der Gemeinde in das letzte Dorferneuerungsprogramm ist das nun Wirklichkeit geworden. Im Herbst begannen die Abrissarbeiten an den Gleise-Brücken, keine vier Monate später haben die Beutnitzer quasi zwei neue Brücken. Nachdem im Dezember die vorgefertigten Betonteile auf die jeweils ertüchtigten Widerlager gehoben wurden, durften Fußgänger schon zu den Weihnachtstagen die neuen Brücken benutzen. Noch in dieser Woche sollen alle Restarbeiten wie das Pflastern erledigt sein und die Brücken auch für den Autoverkehr wieder freigegeben werden, teilte Bürgermeister Peter Ganß erfreut mit. Das sei dem Winter zu danken, der hierzulande eine Pause machte, vor allem aber der fleißigen Arbeit der Männer der Firma Hubert Werner aus Hainichen im Weimarer Land.

Pflasterer gleichen Höhenunterschiede an Brückenauffahrten aus

Nachdem die Statiker nach dem Abriss und der Sichtung der alten Brückenlager noch einmal neue Berechnungen anstellen mussten, sei es zu einigen Wochen Verzögerungen gekommen. Doch die Männer der Firma Werner hatten im neuen Jahr zügig weitergearbeitet. Vor allem die Pflasterarbeiten gestalteten sich schwierig, weil die neuen Brücken etwa 25 Zentimeter höher als die Vorgängerbauten werden mussten. Der Höhenunterschied musste an den Zu- und Abfahrten großflächig ausgeglichen werden.

„Auch wenn die Brücken ab Donnerstag für den Verkehr freigegeben werden, so wollen wir doch gern eine zünftige Übergabe machen“, sagt Ganß. Dafür müssten am Wehr aber noch einige Bauarbeiten folgen. „Schließlich ist dies die letzte große Baumaßnahme, die wir in Golmsdorf mit Unterstützung des Dorferneuerungsprogramms umgesetzt haben. Die Investition von rund 150.000 Euro wurde zu 65 Prozent gefördert“, berichtet Ganß.

Beachtlich: In 30 Jahren dreimal in der Dorferneuerung

In den vergangenen 30 Jahren sei es der Gemeinde gelungen, dreimal in das Förderprogramm für die ländliche Region aufgenommen zu werden. Viel sei auf diesem Wege geschafft worden: alle Straßen im Dorf wurden instandgesetzt, der Radweg auf dem alten Bahndamm wurde gebaut, der Jugendklub saniert und ein Festplatz hergerichtet. Auch der gemeindeeigene Wohnblock kam in die Kur und das kleine Wohngebiet an den Hofäckern wurde erschlossen. Heute wohnen dort neun Familien. Der Bürgermeister ist mächtig stolz darauf, „dass die Gemeinde 2020 praktisch fertig wird“. Ohne Fördermittel aus der Dorferneuerung wäre das nicht zu schaffen gewesen. „Ab 2020/21 werden wir uns vorrangig um die Erhaltung des Geschaffenen und um Reparaturen kümmern“, sagt er. Doch setzt er auch große Hoffnungen in eine engere Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden. „Gemeinsam könnten wir regionale Förderprojekte umsetzen“, sagt Ganß. Ideen dafür will er mit seinen Amtskollegen jetzt schon sammeln.