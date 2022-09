Bier, Bratwurst und seltene Waren: Als Tausende den Brauermarkt in Jena stürmten

Jena. Diese Woche findet in Jena das Altstadtfest fest. Zu DDR-Zeiten lockte der Brauermarkt ins Stadtzentrum – ein Blick zurück.

Passend zum derzeit laufenden Altstadtfest wagen wir einen Blick zurück: Der Vorläufer des Jenaer Herbstfestes zu DDR-Zeiten hieß Brauermarkt. Im Jahr 1988 feierte die Stadt im September die siebente Auflage der Veranstaltung. Hauptthema waren: Bier und Rostbratwurst – so geht es jedenfalls aus der Kulisse der Marktbühne hervor.

Die Zeremonien glichen jenen der heutigen Zeit. Der damalige Oberbürgermeister Hans Span (SED) eröffnete das Fest und schlug ein Fass Bier an. An 22 Schank­stellen in der Innenstadt floss reichlich Schellenbier und Alt-Jena aus dem damaligen Jenaer Brauerei­betrieb, der sich am Felsenkeller befand. Der Schlachthof überreichte zu Beginn eine Riesenbratwurst, um das 375-Jährige der Herstellungserlaubnis nebst der Genehmigung, diese unter freiem Himmel zu braten, zu feiern. Als Band standen die Glaswerker Blasmusikanten auf der Bühne; Alfred Müller-Kainsberg moderierte.

Dichtes Gedränge auf Platz der Kosmonauten

Damals war noch der Blick vom Marktplatz auf den heutigen Eichplatz (damals Platz der Kosmonauten) möglich. Wo heute die Marktpassage steht, befand sich zu DDR-Zeiten eine Freiluftgaststätte. Während des Brauermarktes fand parallel auch der Jenaer Herbstmarkt statt. Konsum, Handelsorganisation (HO) und private Händler boten auf dem Platz der Kosmonauten verschiedene Waren an. Die großen Anbieter stellten dafür aus ihren Geschäften die Verkäuferinnen ab. Dichtes Gedränge spricht für die Neugier, möglicherweise seltene zu erhaltene Waren zu ergattern. Zum Programm gehörte auch eine Herbst- und Wintermodenschau vor dem Kaufhaus am Kreuz.

Zum Brauermarkt selbst gab es keinen Rummel; jener gastierte erst im Oktober in Jena. Als Fahrgeschäfte waren damals Berg- und Talbahn, der Berliner Ring, ein Riesenrad oder verschiedene Kinderkarussells beliebt.

Panne bei der Rückgabe der Pfandgläser

Der Brauerball zum Abschluss des Festwochenendes 1988 fand nicht im Stadtzentrum statt, sondern am Sonntagabend im Kulturhaus Lobeda. Zuvor war am Vormittag der Brauermarkt ausgeklungen – mit erheblichen Problemen bei der Rückgabe der Bier­gläser. Im Zeitungs­bericht heißt es, der Brauermarkt sei mit einem Wermutstropfen geendet. Die kryptische Formulierung: „Nach Abschluß kam es durch nicht vollständig wahrgenommene Leitungs­verantwortung zu unschönen Szenen, weil der Gläserrückkauf nicht bis zu Ende durchorganisiert war. Für den 8. Brauermarkt wurden dazu die nötigen Schlußfolgerungen gezogen.“ Ein Blick zurück: Bilder vom Brauermarkt 1985 und 1988.

