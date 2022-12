Bildungschancen müssen auch in Jena wachsen

Jena. Jenaer Schillerschule bereichert ihren Schulgarten um eine junge Sommerlinde

Auf dem Schulhof der Grundschule „Friedrich Schiller“ schlagen junge Bäume Wurzeln. Die Kindersprachbrücke spendete aus Anlass ihres 20-jährigen Bestehens Sommerlinden. Unter dem Motto „Bildungschancen müssen wachsen“ wurden mit Unterstützung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und des Thüringer Umweltministeriums seit letzter Woche Sommerlinden an und mit den Kooperationsschulen gepflanzt. Auch an der Schillerschule ist die Kindersprachbrücke vertreten. Das Bild zeigt Schüler aus dem 2. und 4. Jahrgang mit der Sommerlinde sowie Schulgartenlehrerin Christin Göpfarth (l.) und Schulsozialarbeiterin Monja Bauer. Hausmeister Michael Spehr hatte ebenfalls sehr geholfen. Im Schulgarten wurde zudem ein kleiner Apfelbaum der Sorte Jonagold gepflanzt, den die Schule durch die Teilnahme an der bundesweiten Schulgartenaktion „Kleine Gärten, große Ernte“ gewonnen hatte.