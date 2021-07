Bitte ehrlich machen!

Eine „große Koalition“ gibt es im Jenaer Stadtrat seit Jahren nicht mehr. In Sachen Jägerberg formiert sich jetzt aber eine neue große Parteien-Koalition. Sie richtet sich gegen Pläne, auf dem früheren Militärareal in Zwätzen einen neuen Stadtteil für bis zu 2000 Menschen zu errichten. FDP, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und CDU nennen das Projekt „Luftschloss“, sehen eine „Brechstange“ und werben für „nachhaltiges Wachstum“ in Jena.

Die Ablehnung per Pressemitteilung kommt überraschend, da eine öffentliche Debatte über das 240-Millionen-Euro-Projekt eines Großinvestors bisher nicht stattgefunden hat. Frei nach dem Motto, Jena macht lieber sein eigenes Ding, lassen sich die wahren Gründe für das Nein nur erahnen. Der Erhalt einer noch gar nicht vorhandenen grünen Oase kann es doch nicht wirklich gewesen sein.

Unabhängig von der Frage, ob Jena einen neuen Stadtteil mit Seilbahn braucht, war das Verfahren bisher intransparent. Siehe auch die Ausschusssitzung, als es unter Leitung von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) um den Jägerberg ging. Obwohl viele Teilnehmer wussten, dass „die Holländer“ zu den Gästen gehörten, machte sich keiner die Mühe, sie mal anzusprechen. Weltoffen kam Jena damit jedenfalls nicht rüber.