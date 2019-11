Der Kustos der Jenaer Antikensammlung, Dennis Graen, hält eine Trinkschale in den Händen, wie sie vor 2500 Jahren in den Haushalten benutzt wurde.

Einladung zu einer unterhaltsamen Sonntagsführung in die Antikensammlung der Universität

Sonntag ins Museum Blick in Schränke und Frisierkommoden der alten Griechen

Kinder spielen mit Puppen, Mutter macht das Mittagessen, Vater ist im Fitnessstudio… keine Szene von heute, sondern 2.500 Jahre alt. Modische Accessoires wie Fibeln oder Schmuck, Waffen, aber auch Alltagsgegenstände aus jener Zeit wie Spinnwirtel und Webgewichte, Essgeschirr, Schlüssel von Vorhängeschlössern, gläserne Parfümflakons, Spielzeug oder Nuckelfläschchen für Kinder unterscheiden sich nur wenig von heutigen Gegenständen des Alltags. Sie lassen uns bei näherer Betrachtung die Welt der Griechen und Römer ganz nah erscheinen.

Dennis Graen, Kustos der der Jenaer Antikensammlung führt am Sonntag, den 10. November, um 11 Uhr Interessierte durch den spannenden Alltag der Antike. Der Eintritt in die Sammlung in der Carl-Pulfrich-Straße 2 ist frei, es wird aber um Spenden gebeten.