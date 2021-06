Böttcher-Neubau: Landesstraße nach Zöllnitz wird gesperrt

An der Landesstraße nach Jena entsteht eine neue Ampelkreuzung für den späteren Warenverkehr der Büromarkt Böttcher AG..

Zöllnitz. Ab Freitag, 25. Juni, ist der Bereich an der Baustelle für das neue Logistikzentrum in Zöllnitz gesperrt.

Die Landesstraße von Jena in Richtung Zöllnitz muss ab Freitag, 25. Juni, wieder gesperrt werden. Für den Neubau des Logistikzentrums der Büromarkt Böttcher AG wird eine neue Kreuzung errichtet. „Diese Sperrung sieht Fräsarbeiten und den Deckeneinbau auf der gesamten Fahrbahn der Landesstraße vor“, teilt das Landratsamt mit.

Am Freitag ab 7 Uhr bist Sonntag, 27. Juni, ist die L 1077 im Bereich der Baustelle nicht befahrbar. Die Umleitung wird wieder ab Jena über Schlöben und Gernewitz ausgeschildert. Zöllnitz ist für diesen Zeitraum nur aus Richtung Stadtroda erreichbar. Einschränkungen im Linienverkehr sind an den Aushängen der jeweiligen Bushaltestellen zu entnehmen. Der Schulbusverkehr am Freitag verkehrt morgens planmäßig.