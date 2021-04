Botanischer Garten in Jena öffnet doch nicht

Jena. Der Botanische Garten in Jena bleibt am Freitag geschlossen. Die Gründe sind der aktuelle Inzidenzwert und die Bundes-Notbremse.

Der Botanische Garten in Jena wird nicht am Freitag seine Pforten öffnen. Steigende Inzidenzwerte und die geplante Bundes-Notbremse seien die Gründe dafür, sagt der Technische Leiter des Botanischen Garten, Thomas Bopp. „Es macht keinen Sinn, für wenige Tage zu öffnen, wenn wir in der kommenden Woche wieder schließen müssen.“ Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Notbremse sieht vor, dass unter anderem zoologische und botanische Gärten schließen müssen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz (Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) an drei aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet.

Kontaktverfolgung via App geplant

Dabei hatte das Team sich bestens vorbereitet, zum Beispiel bei der Kontaktverfolgung via App, wobei der Botanische Garten auf das bereits von der Universität Jena genutzte System QRoniton zugreifen wollte. Zumindest das 40.000 Hektar große Außengelände hätte genügend Platz geboten, um Abstände einzuhalten. Die Gewächshäuser hätten ohnehin geschlossen bleiben müssen.

So bleibt den Pflanzenliebhabern nur der eigene Garten oder ein Blick in die sozialen Medien. Auf Facebook ist zum Beispiel die Blüte der Speerblume (Doryanthes excelsa) als Foto zu sehen. „Es ist das erste Mal, dass diese Pflanze blüht“, sagt Bopp. Leider ist das Leben der Speerblume nach der Blüte besiegelt: die Staude stirbt ab.