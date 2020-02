Zwei Fahrzeuge auf dem Grundstück der Jenaischen Burschenschaft Germania gingen in der Nacht zu Donnerstag in Flammen auf, die Hauswand beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brandanschlag bei Jenaer Burschenschaft verübt

Zwei Fahrzeuge sind Donnerstagnacht auf den Grundstück der Jenaischen Burschenschaft Germania ausgebrannt. Gegen 3.45 Uhr bemerkten Bewohner die Flammen und riefen die Feuerwehr, die durch schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern konnte. So schmolz durch das Feuer zwar auch Dämmmaterial an der Fassade, das Haus blieb ansonsten verschont.

Die Kriminalpolizei ermittelt, nach erster Einschätzung handelt es sich aber um gezielte Brandlegung. Die Burschenschaft ging am frühen Morgen schnell von einem „linksextremen Motiv“ aus, dessen Ausgangspunkt die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten ist. Am Mittwochabend demonstrierten 2000 Jenaer gegen die Wahl. „Die Wut und der Hass der Linksextremen richten sich gegen alles, was auch nur annähernd den Anschein hat, bürgerlich, konservativ oder gar patriotisch zu sein. Wir waren für die Chaoten vermutlich nur eben zufällig am besten greifbar, um der Niederträchtigkeit freien Lauf zu lassen“, schreibt die Burschenschaft.

Eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Jena bestätigt solche Spekulationen nicht und verweist auf die laufenden Ermittlungen. Die Polizei will sich am Donnerstagmittag zu dem Fall äußern. Es sollen in Jena auch mehrere Mülltonen in der Nacht gebrannt haben, war von Ermittlern zu hören.

Steffen Borger von der Burschenschaft betont, dass der Verein mit an die 100 Mitgliedern keine politische Orientierung hat, „so etwas schließen wir kategorisch aus“. In den zurückliegenden Jahr habe es mehrere Übergriffe gegeben, so wurden Mülltonnen am Gebäude in der Seidelstraße angezündet, Fenster eingeschmissen und Mitglieder, die von einer Veranstaltung kamen und durch die Farben der Burschenschaft erkennbar waren, auf der Straße bestohlen.

„Die Politik muss endlich handeln und den Schutz unseres Vereinslebens gegen die Feinde der Demokratie und der Freiheit verteidigen“, fordern die Aktivitas der Jenaischen Burschenschaft Germania.

Liveticker: Merkel will Ministerpräsidentenwahl rückgängig machen

Online-Petition fordert Kemmerichs Rücktritt – 15.000 Unterzeichner