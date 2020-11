Bürgerinitiative in Orlamünde: Die Mauer muss kommen

Hartmut Schweinitz macht sich mit der Bürgerinitiative "Lärm macht krank" in Orlamünde für eine Lärmschutzwand an der B88 stark.

Orlamünde. Petitionsausschuss-Mitglieder stärken den lärmgeplagten Bürgern an der B88 in Orlamünde den Rücken.

An der Bundesstraße 88 in Orlamünde wurden am Donnerstag Tatsachen geschaffen, die für die Bürgerinitiative „Lärm macht krank“ einen Rückschlag bedeuten. Bauarbeiter brachten eine 1,15 Meter hohe Betongleitwand hin zur Wohnbebauung an. Dabei sollte dort, so die Forderung der BI, eine deutlich höhere Lärmschutzwand entstehen. Dafür wurde auch eine Petition in den Thüringer Landtag eingebracht. Mitglieder des Petitionsausschusses machten sich nun selbst noch einmal ein Bild vor Ort und signalisierten: Wir kämpfen für euch.