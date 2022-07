Bürgermeister von Neuengönna hört auf: „Landratsamt ist zu einer Spaßbremse geworden“

Neuengönna. Günter Zingel (parteilos) hört nach 23 Jahren als Bürgermeister der Gemeinde Neuengönna auf. Im Interview blickt er auf diese Zeit zurück und erklärt, was er nun vorhat.

Günter Zingel (parteilos) war seit 1999 Bürgermeister der Gemeinde Neuengönna. Nun übergibt der 72-Jährige an seinen Nachfolger Uwe Schwarze (Bürgerforum). Im Gespräch mit dieser Redaktion blickt Zingel auf eine turbulente Anfangszeit, Geschafftes sowie Unerledigtes zurück und erklärt, wie er die neugewonnene Zeit nutzen will.

23 Jahre lang Bürgermeister – wie hat Sie das als Mensch verändert?

Gar nicht so großartig. Ich war ja bei Zeiss Ausbildungsleiter und wusste deshalb schon, wie man sich organisieren muss, damit es vorangeht. Mit der Zeit habe ich gelernt, wie wichtig es ist, den Gemeinderat und die Leute einzubeziehen.

Was hat Sie damals bewogen, Bürgermeister zu werden?

Ich war schon im Gemeinderat und Stellvertreter des damaligen Bürgermeisters. Der kam plötzlich auf die Idee, sich scheiden zu lassen und nach Kuba zu ziehen. In seinem Büro hat er zu mir gesagt: „Ich fliege morgen, hier sind die Schlüssel.“ Das war die Übergabe. Ich musste mich also ganz alleine einarbeiten – und das neben dem Beruf. Und gleich standen die ersten großen Projekte an.

Welche waren das?

Bei der Kartonfabrik in Porstendorf haben sich nach der Wende komplett neue Umweltschutzfragen gestellt. Das Problem haben wir mit Hilfe von Fördermitteln beseitigt. Für die neuen Lkw hat zudem die alte Zufahrt nicht mehr ausgereicht. Deswegen haben wir die Straße in Richtung Golmsdorf hingezimmert. Da war die Situation am Bahnübergang aber wieder ein Problem, weil die Lkw mit ihren Hintern auf der Schiene standen, wenn sie nicht gleich auf die Bundesstraße auffahren konnten. Also musste ein neuer Bahnübergang samt der S-Kurve her. Auch wenn Land und Bund beteiligt waren, hat uns das als Gemeinde 100.000 Euro gekostet. Und das war es noch nicht.

Wie ging es weiter?

Die marode Brücke über die Lache wurde gesperrt. Die Schulbusse mussten nun von Tautenhain kommend über Jena ins Gleistal fahren – das dauerte eine Stunde und war unzumutbar. Auch das haben wir irgendwann hinbekommen, inklusive der Straße bis zur Saale. Damals war das mit den Fördermitteln aber auch noch großzügiger.

Viele Gemeinden beklagen eine schlechte finanzielle Ausstattung durch das Land. Sie auch?

Neuengönna steht gut da. Was mich mehr gestört hat, sind die langwierigen Prozedere im Landratsamt. Was früher einen Monat dauerte, braucht jetzt ein Jahr. Die sind zu einer Spaßbremse geworden. Da muss man permanent nerven, sonst werden viele Projekte nichts. Und meine Bürger erwarten ja, dass ich was durchsetze.

Was konnten Sie nicht durchsetzen?

Den Weg von der Kirche in Neuengönna nach Porstendorf hätte ich gerne komplett asphaltiert, um bessere Bedingungen für den Radverkehr zu schaffen. Aber da hat sich die Naturschutzbehörde gemeldet. Auch die Dornburger Straße muss im Auge behalten werden, denn es werden weiterhin täglich 22 Busse durchfahren, weil wir hier die Wendeschleife haben. Die Straße könnte asphaltiert werden und das bisherige Kopfsteinpflaster zum Beispiel für Parknischen genutzt werden. Aber das sind Sachen, die mein Nachfolger nun angehen muss.

Geben Sie Uwe Schwarze Ratschläge?

Er war durch seine Arbeit im Bauhof immer schon mit eingebunden, ist intelligent und rege. Die Leute haben ihn nicht umsonst gewählt. Und wenn er eine Frage hat, weiß er ja, wo ich wohne. Dass er Bürgermeister wird, war mein Wunschgedanke.

Deshalb fällt der Abschied nicht schwer?

Ich habe mich nicht unter Druck setzen lassen, sonst hätte ich mich vielleicht sogar noch einmal bereit erklärt, es zu machen. Aber mit 72 muss auch mal Schluss sein – sonst hätte mir meine Frau noch die Freundschaft gekündigt. Sie war all die Jahre verständnisvoll und hat immer gesagt: „Wenn du es machen willst, dann mach es auch richtig und klage nicht.“

Wie nutzen Sie die neugewonnene Freizeit?

Zum Flughafen kriegt mich keiner, ich werde auch nicht mit dem Auto nach Rumänien fahren. Ich will mich mehr um die Belange der Familie kümmern. Dazu kommt unser großer Garten, in dem wir auch ein wenig Wein anbauen – da aber nicht mit Flaschen hantieren. Vielleicht legen wir uns wieder einen Schäferhund zu, da hatten wir bereits zwei. Und 2024 könnte ich mir vorstellen, wieder für den Gemeinderat zu kandidieren.