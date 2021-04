Bund baut Patent- und Markenamt am Standort Jena deutlich aus

Das Deutsche Patent- und Markenamt ist eine obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Aktuell sind knapp 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten in München, Jena und Berlin tätig.

Jena. Durch die etwa 110 neuen Stellen wird die Dienststelle von 230 auf rund 340 Stellen erweitert werden.

Der Bund stärkt das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) am Standort Jena mit rund 110 zusätzlichen Stellen. Wie das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz am Donnerstag betont, liege der Schwerpunkt dabei auf drei neuen Patenabteilungen. Damit würden erstmals auch in Jena Patentanmeldungen geprüft.

Bis zum Jahr 2024 sollen drei neue Patentabteilungen mit bis zu 93 Arbeitsplätzen für Patentprüfende entstehen. Bisher sind am Standort Jena die Designabteilung und Teile des Markenbereichs angesiedelt. Daneben soll der dortige Markenbereich um sieben bis zehn Arbeitsplätze und der IT-Support um weitere acht Arbeitsplätze ausgebaut werden. Durch die etwa 110 neuen Stellen wird die Dienststelle von etwa 230 auf rund 340 Stellen erweitert werden.

„Ich freue mich, dass wir am Standort Jena des Deutschen Patent- und Markenamts rund 110 neue Arbeitsplätze schaffen und so den Innovations- und Wissenschaftsstandort Jena stärken werden. Gerade mit der Einrichtung von drei neuen Patentabteilungen bieten wir eine Vielzahl neuer, attraktiver und familienfreundlicher Arbeitsplätze für technisch hoch qualifizierte Fachkräfte in der Region“, sagt Staatssekretärin Margaretha Sudhof. Das Vorhaben führe auch zu einer ausgewogeneren Verteilung von Bundeseinrichtungen in Ost und West.

Das DPMA ist eine obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Es ist das größte nationale Patent- und Markenamt in Europa und weltweit das fünftgrößte nationale Patentamt. An der Schnittstelle zwischen Idee und Realisierung von Innovationen trägt das DPMA wesentlich zur Wettbewerbsfähigkeit des Innovations- und Wirtschaftsstandorts Deutschland bei. Aktuell sind knapp 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten in München, Jena und Berlin tätig. Sie prüfen Erfindungen, erteilen Patente, registrieren Marken, Gebrauchsmuster und Designs, verwalten Schutzrechte und informieren die Öffentlichkeit darüber.