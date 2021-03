Jena. Eine Krankenkasse hilft der Saaletal-Grundschule in Lobeda nicht nur in der Pandemie.

Bunte kleine Masken für 200 Kinder in Jena

Seit zwei Wochen ist auch an der Lobedaer Saaletalschule wieder Präsenzunterricht angesagt. Alles sei gut angelaufen, sagt Schulleiterin Heike Pohlack. Die Corona-Schutzmaßnahmen würden akzeptiert und von den Kindern eingehalten. Das bestätigt auch Horterzieherin Sabine Radowski. Sie hatte in den vergangenen Wochen viel zu tun. Denn an der Saaletalschule besuchte fast die Hälfte der über 300 Schüler die Notbetreuung. Sie ist auch angetan davon, dass die Kinder den Mund-Nasen-Schutz mit viel Disziplin tragen.

Da sei natürlich Verschleiß immer da, betonen Pohlack und Radowski. So freuten sie sich, als sie nun 200 spezielle Masken für Kinder von der Barmer geschenkt bekamen. Dazu gab es auch noch 60 Mund-Nasen-Bedeckungen für das Pädagogen-Team, die der Regionalgeschäftsführer der Barmer Jena, Wolfgang Schakau, und Neulobedas Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt an die Schulleitung und einige Schüler übergaben.

Blumentritt hatte sich bei der Barmer dafür eingesetzt, dass die Saaletalschule die Maskenspende erhält, weil er dort großen Bedarf sieht. Die gespendeten Masken sind zwar keine FFP2-Masken, wie sie Lehrer neben OP-Masken tragen sollen, aber für zwischendurch in Fluren und auf dem Schulhof seien sie ja sehr hilfreich, betont die Schulleiterin. Sie verweist darauf, dass Schüler im Gegensatz zu Lehrern im Unterricht keine Masken aufsetzen müssen, nur wenn Lehrer mit ihnen in direkter Nähe sprechen und wenn sie unterwegs im Schulhaus sind.

Die Masken von der Barmer dürften bestimmt gut ankommen, denn sie sind in Blau, Grün und Pink gehalten. „Es ist wirklich gut, dass die Schulen allmählich wieder öffnen und ein gemeinsamer Unterricht möglich ist,“ sagt Schakau. Dafür würden viele Masken gebraucht.

Die Barmer ist übrigens nicht unbekannt an der Saaletalschule. Denn sie unterstützt regelmäßig Projekte der Sarah-Wiener-Stiftung. Bei diesen Projekten geht es darum, Kinder für gesunde Ernährung zu begeistern und mit ihnen zu kochen.