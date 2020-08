Jena. Die Behelfsampel an der Papiermühlen-Kreuzung bleibt weiter in Betrieb.

Busstopp-Bau im Mühltal dauert noch zwei Wochen

Voraussichtlich 14 Tage lang wird noch der Ausbau der Bushaltestelle im Mühltal andauern. Das bestätigte auf Anfrage der Redaktion Stadtwerke-Sprecher Stefan Dreising.

Aus diesem Grund bleibt auch noch die Behelfsampel an der Papiermühlen-Kreuzung in Betrieb. Sie war ursprünglich aufgestellt worden, damit der von der Sperrung der Katharinen-Brücke betroffene Verkehr auf der Lutherstraße zur B 7 hingeleitete werden kann (wie am Sonnabend in der Zeitung gemeldet). Nach Aufhebung der Brückensperrung kann die Ampelreglung an der Papiermühle nun genutzt werden, um den Ausbau der Bushaltestelle voranzutreiben.

Die Idee dabei: Die Busse der Linie 16 sollen stadteinwärts – aus Richtung Isserstedt kommend – an einer behindertengerechten Haltestelle stoppen können. Im Dienste des verbesserten Verkehrsflusses müssen die Busse beim Halt im Mühltal somit künftig nicht mehr nach links in die Wendeschleife schwenken, erläuterte Stefan Dreising. Der Kommunalservice KSJ führt die Arbeiten im Auftrag des Jenaer Nahverkehrs aus. Zum Vorhaben gehört der Bau einer Ersatzhaltestelle.