Camburg. Reiseführer des Bösen, so heißt das Buch mit Kriminalgeschichten aus Dornburg-Camburg, das am Mittwochabend im Veranstaltungssaal der Burg in Camburg zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Das Buch ist das Ergebnis der Arbeit von neun Hobby-Autoren, die sich vor über einem Jahr nach einem Aufruf fanden und in den folgenden Monaten elf Geschichten schrieben. Im August war Redaktionsschluss. Im September erfolgte die Endkorrektur.

„Wir haben die gesamte Bandbreite bedient, von Geschichten mit historischem Hintergrund, von Geschichten aus der ehemaligen DDR bis zu Geschichten von heute. Ich denke, das Buch hat eine hohe Qualität. Ich gehe sogar noch weiter. Das Buch hat aus meiner Sicht das Zeug, auf die Bestseller-Liste vom Spiegel zu kommen“, sagte Pauline Lörzer vom Camburger Stadtmuseum. Sie war die Projektleiterin. Sie setzte den Autoren auch immer wieder Fristen für ihre Arbeit.

Die Buchvorstellung war kurzweilig und spannend. Drei der acht anwesenden Autoren gaben kurze Leseproben. Und alle drei, Jochen Hübbe, Otto Rauschelbach und Olaf Seifert, machten die knapp 50 Besucher am Schluss ihrer Vorstellung neugierig auf das Buch.

500 Exemplare wurden gedruckt. Die Bücher kamen pünktlich am Vortag, am 3. Dezember, mit einer größeren Paketlieferung in Camburg an. „Wir setzen jetzt natürlich auf unseren Weihnachtsmarkt am Wochenende. Da hoffen wir auf viele Käufer der Bücher“, sagte Pauline Lörzer.

Sie hatte die Zahlen parat, auf die wohl viele der Krimi-Freunde am Mittwoch gespannt gewartet hatten. In den elf Geschichten gibt es insgesamt zehn Tote, drei Scheintote und drei Schwerverbrecher. „In den Geschichten steckt jede Menge Hass, Leidenschaft, aber auch viel Humor“, sagte Lörzer.

Abschluss einer Trilogie von Büchern aus Camburg

Die Autoren trafen sich regelmäßig, mindestens einmal im Monat. Die hauptberufliche Krimi-Buchautorin Susanne Kronenberg aus Taunusstein war zu einem Schreib-Workshop eingeladen worden. Es gab eine Stadtführung in die dunklen Ecken von Camburg. Außerdem wurde ein Krimi-Dinner veranstaltet. Das Buch „Reiseführer des Bösen“ bildete den Abschluss einer Trilogie von Büchern aus Camburg. Davor waren schon die Bücher „Reiseführer der Fantasie“ und „Reiseführer der Erinnerungen“ erschienen. Ob es vielleicht eine Fortsetzung gibt, ließen die Mitstreiter des neuen Buches noch offen.