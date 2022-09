Camburgerin gewinnt Reisegutschein

Camburg. Luise Martin aus Camburg hat bei der jüngsten Abstimmung zur OTZ-Serie „Unternehmen in Ostthüringen“ einen Reisegutschein gewonnen. So will sie diesen nutzen.

Luise Martin aus Camburg ist die Gewinnerin eines Reisegutscheins, den die OTZ bei ihrer Serie „Unternehmen in Ostthüringen“ verloste. Die 74-Jährige hatte bei der Abstimmung für den Gewinner des zweiten Quartals, den Pflanzenhof Zöthen, gestimmt.

„Das ist eine Riesenüberraschung, zumal ich zuvor noch nie etwas gewonnen habe. Deshalb habe ich das anfangs gar nicht so richtig geschnallt“, sagt Luise Martin. Der Reisegutschein im Wert von 250 Euro sei dabei das genau Richtige, seien sie und ihr Mann Wolfgang doch häufig unterwegs. Jüngst war das Camburger Ehepaar an der Müritz. „Jetzt können wir ja wieder einen Trip planen. Vielleicht geht es in den Spreewald oder das Erzgebirge, da fahren wir gerne hin“, sagt Luise Martin. „Ich habe mein ganzes Leben als Fahrkartenverkäuferin bei der Bahn und als Verkäuferin in einer Bäckerei gearbeitet, da kann man sich jetzt schon mal Etwas gönnen“, so Martin.

Mehrmals pro Jahr im Pflanzenhof zu Besuch

Auf die Serie „Unternehmen in Ostthüringen“ und die damit verbundene Abstimmung sei sie aufmerksam geworden, „als ich das große Bild des Pflanzenhofs Zöthen gesehen habe.“ Sie und ihr Mann seien mehrmals im Jahr dort, um Sträuße, Frühjahrsblüher oder Dinge für den Herbst zu kaufen. „Dort wird man immer nett und gut beraten. Und es gibt einfach alles“, sagt Martin. Mit Chefin Carola Rosenhahn halte sie hin und wieder einen Plausch.

Entscheidend für ihre Abstimmung pro Pflanzenhof Zöthen sei auch die lokale Nähe gewesen. „Den kenne ich gut, während ich zu den anderen vorgestellten Unternehmen keinen Bezug hatte“, so Luise Martin.