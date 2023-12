Carl Zeiss findet neuen Finanzvorstand: Der Neue ist ein Altbekannter

Jena Christian Müller hatte seinen Vertrag beim Technologiekonzern nicht verlängert. Sein Nachfolger kommt zum 1. Januar zu Zeiss.

Die Carl Zeiss AG hat einen neuen Finanzchef gefunden. Stefan Müller (51) übernimmt zum 1. Januar 2024 den Posten des Finanzvorstandes. Er tritt die Nachfolge von Christian Müller an, der im Herbst 2023 nach über 20 Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausgeschieden ist.

„Wir freuen uns, mit Stefan Müller einen sehr geeigneten Nachfolger gefunden zu haben. Er kennt Zeiss bereits aus unterschiedlichen Perspektiven und Aufgaben in den Sparten Semiconductor Manufacturing Technology, Medical Technology und Industrial Quality & Research“, sagt Michael Bolle, Aufsichtsratsvorsitzender der Carl Zeiss AG.

Müller arbeitete 17 Jahre in verschiedenen Positionen für Zeiss

Stefan Müller ist derzeit Finanzvorstand der Paul Hartmann AG, ein Hersteller von Medizin- und Pflegeprodukten in Heidenheim. Zuvor war er bereits rund 17 Jahre bei Zeiss in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Finanzchef und Mitglied der Leitung der Zeiss-Sparte „Industrial Quality & Research“. Zuvor hatte er Führungserfahrungen in der Medizintechnik und in der Halbleitersparte gesammelt. Er hatte in Heidenheim Betriebswirtschaft studiert. Zudem erwarb er einen MBA-Abschluss an der „Insead Business School“ in Frankreich. Seine berufliche Entwicklung begann er im Finanz- und Investmentbereich.

Stefan Müller, aktuell bei der Paul Hartmann AG, wird neuer Finanzvorstand bei Zeiss. Foto: Paul Hartmann AG

In seinem neuen Amt wird er neben den Bereichen Finanzen und Controlling, Steuern und Recht auch Bereiche wie Service und Infrastruktur, Risikomanagement, Exportkontrolle, Gesundheit und Sicherheit verantworten.

Vorgänger hatte seinen Vertrag nicht verlängert

Sein Vorgänger Christian Müller hatte auf eigenen Wunsch seinen Vertrag nicht verlängert. Der Zeiss-Aufsichtsrat hatte die Entscheidung bedauert. „Er hat die Finanzorganisation hervorragend aufgestellt und einen wichtigen Beitrag zur strategischen und operativen Weiterentwicklung von Zeiss geleistet“, sagte Bolle.

Zeiss ist mit über 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in fast 50 Ländern mit rund 30 Produktionsstandorten, 60 Vertriebs- und Servicestandorten sowie 27 Forschungs- und Entwicklungsstandorten aktiv. Gegründet wurde das Unternehmen 1846 in Jena.

Schnelle Hilfe bei Herzinfarkt: Innovatives Unternehmen aus Jena