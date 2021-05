Clemens Beckstein legt Stadtratsmandat nieder

Jena. Prof. Clemens Beckstein (FDP) kündigte in der heutigen Stadtratssitzung in Jena an, sein Mandat niederlegen zu wollen.

Er zog 2019 für die Liste der Freien Demokraten in den Stadtrat ein und war seitdem stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP Stadtratsfraktion. In der vorherigen Legislaturperiode saß er für die Piraten im Stadtrat, schloss sich allerdings im Sommer 2018 mit den FDP-Stadträten Alexis Taeger und Reinhard Bartsch zur FDP-Fraktion zusammen.

Die Stadtratsfraktion dankt dem Informatikprofessor für die gute Arbeit im Stadtrat und den gemeinsamen erfolgreichen Wahlkampf 2019. „Clemens Beckstein hat der FDP in einer Zeit geholfen, in der wer nicht einmal eine Fraktion hatten und mit viel Einsatz und Ausdauer für die liberalen Werte gestritten. Dafür danken wir ihm herzlich.“ so Alexis Taeger, Fraktionsvorsitzender der FDP Fraktion im Jenaer Stadtrat. Sein Mandat im Aufsichtsrat der Stadtwerke wird Clemens Beckstein behalten. Für ihn rückt Petra Teufel in den Stadtrat nach.