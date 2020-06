Corona: Ein neuer Fall in Jena

Corona: Ein neuer Fall in Jena

Erstmals seit über zwei Wochen wurde am Samstag wieder ein neuer Coronafall in Jena gemeldet. Es handelt sich nach Angaben der Stadt um eine Einwohnerin, die sich in einer Thüringer Reha-Einrichtung befand und nun außerhalb Jenas stationär behandelt wurde. Mögliche Kontaktperson konnten ermittelt werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Nachdem am Donnerstag der vorerst letzte Corona-Patient als geheilt eingestuft wurde, steigt die Zahl der aktiven Corona-Fälle wieder an. Insgesamt hat Jena seit der Beginn der Pandemie damit 160 Infektionen dieser Krankheit zu verzeichnen.

Im Saale-Holzland-Kreis wurden über das Pfingstwochenende keine neuen Infektionen mit Covid-19 bei Einwohnern bekannt. Fünf Fälle sind noch aktiv, 66 gelten als beendet.