In Jena liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 94,2. Das Infektionsgeschehen betrifft mittlerweile zehn Schulen und Kindergärten.

Jena. Dem Gesundheitsamt der Stadt Jena wurden in den vergangenen 24 Stunden vier neue Virus-Infektionen gemeldet.

Corona: Eine Schule und zwei Kindergärten in Jena geschlossen

In der Stadt Jena sind aktuell eine Schule und zwei Kindergärten geschlossen, in sieben weiteren Schulen sind einzelne Klassen von einer Infektion mit Covid-19 betroffen. Diese Einrichtungen hätten noch geöffnet, teilte das Rathaus am Montag mit. Die Situation im Hospiz hat sich indes nicht verschärft. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.