Corona-Impfung in Awo-Seniorenresidenz in Camburg gestartet

In der Awo-Seniorenresidenz in Camburg ist am Dienstag mit der Impfung gegen den Covid-19-Erreger begonnen worden. „Das Impfteam war zwar wegen der verschneiten Straßen und der Verkehrsbehinderungen am Morgen etwas verspätet eingetroffen, aber dann wurde zügig mit der Impfung begonnen“, sagte Pflegedienstleiterin Sabine Willem. Kurz nach dem Mittag waren bereits alle 82 Frauen und Männer geimpft, die das wollten.

Schon im Vorfeld hatten die Pflegekräfte mit den Heimbewohnern beziehungsweise ihren Angehörigen oder Betreuern über die Impfung gesprochen, die erforderlichen Fragebogen ausgefüllt und Unterschriften eingeholt. „Die Impfbereitschaft unter unseren 92 Bewohnern des Heimes ist sehr hoch“, freute sich Willem.

50 Prozent der Mitarbeiter geimpft

Nach den Senioren hatte das Impfteam mit der Immunisierung des Personals begonnen. Jeder Zweite der Mitarbeiter habe sich die Impfung geben lassen. Am 16. Februar wird das mobile Impfteam wieder nach Camburg kommen für die zweite erforderliche Spritze.

Pflegedienstleiterin Sabine Willem setzt große Hoffnung in die Impfung. Seien die Bewohner vor einer Ansteckung mit dem Virus geschützt, würden auch die Arbeit der Pfleger und die Betreuung der Bewohner erleichtert. Vor allem demenzkranke Menschen seien durch Masken oft verunsichert und vermissten auch direkte Kontakte.

Wer seine Angehörigen in der AWO-Seniorenresidenz besuchen will, wird weiterhin getestet. Auch das Personal wird zweimal wöchentlich getestet, um den Bewohnern und dem Pflegeteam größtmögliche Sicherheit zu geben.