Corona in Jena: 230 neue Fälle in einer Woche

Jena. Wochentrend der Infektionen liegt in Jena bei minus elf Prozent

In den vergangenen sieben Tagen wurden 230 Neuinfektionen mit Corona-Virus durch den Fachdienst Gesundheit an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt. Dies entspricht nach Angaben der Stadtverwaltung einem Wochentrend der Infektionen von minus 11 Prozent. 71 positive Schnelltests seien durch die Testzentren seit 8. September gemeldet worden. Diese Zahlen würden ebenfalls an das RKI gemeldet, würden allerdings nicht in die Statistik einfließen.

Statistik

Anzahl aktiver Fälle: 203

davon in den vergangenen 24 Stunden: 53

stationäre Fälle: 18

davon auf Intensivstation: 0

Hospitalisierungsinzidenz:

4,5 (9. September 8,1 Prozent)

prozentuale ITS-Belegung

(thüringenweit): 3,6 Prozent (9. September 4,6 Prozent)

Infektionen der vergangenen

sieben Tage: 230 (9. September 265)

Sieben-Tage-Inzidenz für

Jena: 230,3 (9. September 239,3)

Infektionen seit dem 14. März 2020: 41.796

Verstorbene insgesamt: 159

Genesene insgesamt: 41.434