Corona: Jugendweihe fällt nicht aus, wird nur verschoben

Die schicken Kleider sind längst gekauft, die Geschenke-Wunschliste an die zur Feier eingeladene Verwandtschaft versandt. Auch die Urkunden sind bereits gedruckt und die Festreden geschrieben – doch jetzt hängt alles in der Schwebe. Knapp 600 Jugendliche und ihre Familien in Jena und Umgebung wissen derzeit nicht, ob ihre Jugendweihe wie geplant stattfinden kann. „Die ersten Feiern sollten am 4. April im Saale-Orla-Kreis stattfinden, die mussten wir absagen. Aber auch die ersten Feiern für Jena am 2. Mai werden nicht durchgeführt, wir haben landesweit alle Feiern bis zu diesem ersten Maiwochenende erst einmal abgesagt", erklärt Ute Töpfer-Rauchmaul, Geschäftsführerin des Jugendweihe Thüringen e.V.

Dennoch müssen die jungen Leute nicht traurig sein, die sich nicht nur wegen der Geschenke, sondern auch, weil sie endlich zu den Erwachsenen dazu gehören wollen, auf ihre Jugendweihe gefreut haben. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden alle Feiern nachholen, haben schon mit einigen Häusern Ausweichtermine ausgemacht“, versicherte Daniela Kahnes, die die Feiern für Jena, Kahla, Dornburg-Camburg und Umgebung organisiert. Man habe dafür den Herbst im Blick. In kleineren Häusern könnten oft unproblematisch Ausweichtermine gefunden werden. „In größeren Häusern wie dem Volkshaus in Jena oder dem Theater in Gera ist es komplizierter, da dort auch viele andere Veranstaltungen stattfinden. Da müssen wir schauen, wann Spielpläne und Konzerttermine noch Lücken lassen. Aber wir sind im Gespräch mit den Häusern und werden die Familien über neue Termine so schnell wie möglich informieren“, sagte sie. Auch mit den Festrednern und Künstlern, die den Jugendweihefeiern mit Musik und Tanz einen ansprechenden Rahmen geben, sei gesprochen worden. „Die Feiern bis zum 2. Mai sind definitiv verschoben, über die späteren Termine – die letzten dieses Jahres sollten am 23. Mai im Volkshaus Jena und im Kahlaer Rosengarten stattfinden – wird etwa vier Wochen vorher entschieden. Wir müssen abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Auf den Internetseiten des Jugendweihe-Vereins informieren wir fortlaufend", sagte Kahnes. jugendweihe-ostthueringen.de/feiern