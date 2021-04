Corona-Lage in Jena und im Saale-Holzland angespannt

Jena/Saale-Holzland. In Jena liegt die Inzidenz bei 125, im Saale-Holzland bei 202.

22 neue Corona-Infektionen am Freitag und 27 am Samstag: In Jena gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung damit 462 aktive Fälle. Somit liege die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt wieder bei 125 (Vortag: 119,5). Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.

Die Statistik vom Samstag bis 24 Uhr:

Anzahl aktiver Fälle: 462

davon in den vergangenen 24 Stunden: 27

stationäre Fälle: 7

davon schwere Verläufe: 4

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 135

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 125

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 3686

Verstorbene insgesamt: 66

Genesene insgesamt: 3158

davon in den vergangenen 24 Stunden: 4

Personen in Quarantäne: 860

Am Samstag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzlandes 32 Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 ist damit auf 3970 gestiegen. Davon sind 364 Fälle aktiv, 3606 sind beendet. 1867 Menschen im Landkreis befinden sich derzeit in Quarantäne, für 14.726 ist die Quarantänezeit beendet. Der Inzidenzwert (neue Fälle innerhalb der letzten 7 Tage, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner) ist wieder auf 202 gestiegen.

