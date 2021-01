Jenaer Labor wird weitere Abstrichstelle für Corona-Tests

Neben den Hausärzten bietet nun auch das Labor der Synlab die Möglichkeit an, sich auf Corona testen zu lassen. Diese werden nach Angaben der Stadtverwaltung auch bei leichten Symptomen erstellt. Die Kosten dafür tragen die Krankenkassen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

"Auch bei leichten Erkältungssymptomen sollten sich die Menschen schon testen lassen, denn nur so können mögliche Infektionen früh ermittelt werden und sich die Menschen in Quarantäne begeben und sich absondern. Ohne dieses Wissen besteht die Gefahr, dass die Menschen noch weitere Kontakte anstecken", sagt die Leiterin des Fachdienstes Gesundheit der Stadt Jena, Enikö Ban. Wer seine Angehörigen in Pflegeheimen besuchen will, müsse zum Beispiel einen negativen Schnelltest vorweisen. Dieser Test kann auch beim DRK vorgenommen werden. Termine dafür vergeben die Senioreneinrichtungen auf Anfrage.

Termine bei dem Labordienstleister Synlab können diese Woche über das Labor direkt vereinbart werden: 03641-50 74 21. Von Montag an vergibt auch die Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung 116117 die Termine. Ort der Abstrichstelle ist die Löbstedter Straße 93. Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 16 Uhr.