Jena. Nach einen Coronafall müssen Kinder und Erzieher der Kita „Buratino“ in Lobeda-Ost in Quarantäne.

Dem Fachdienst Gesundheit in Jena wurden bis Donnerstagabend 19 neue Sars-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet. Auch in der Kindertagesstätte „Buratino“ in der Carolinenstraße in Lobeda-Ost ist ein Fall nachgewiesen, die Einrichtung ist seit Freitag geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.